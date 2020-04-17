شاهد.. كندة حنا بإطلالة جريئة على تيك توك

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 08:51 مساءً - انضمت الفنانة السورية كندة حنا كغيرها من الفنانين والمشاهير الى تطبيق تيك توك الذي يلقى رواجا كبيرا في الفترة الاخيرة.

ونشرت كندة حنا مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بإطلالة جريئة مطالبة بمتابعتها على تيك توك.

غير ان كندة حنا تلقت انتقادات من بعض متابعيها حيث كتب احدهم: “بنت خالتي خليكي أرقى مش حلو التيك توك

” لترد عليه ” مارح كون ضدك بس في ناس بتحب التيك توك وبتلاقي كتير مهضوم ،،، مو اذا كم صفحة على الانستا عملت شهرة من نقد الفنانين وسخفت بالبرنامج لانو مانهن قادرين يتحركو بس بينتحلو شخصيات فنية مشهورة وبيعملو هضامة نفرض رئيهن على الجميع وكانو لي عم يعملو هني اختراع ذرة ونحنا مقضينها سخافة ،،، منقول يعملو لبدهن ياه وكل واحد يعمل لبدو ياه بس بلا مانهاجم بعض وكل ماتحرك فنان وعمل شي على راحتو نشن حرب ضروس مشان شوية شهرة وتبيض وج

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انا بحب التك توك وبلاقي مسلي ويحترم رئيك اذا انت مابتحبو بس مابنتقدك

”.