شاهد.. رانيا يوسف تتحدى الملل بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الخميس 9 أبريل 2020 05:23 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن اطلاقها “تحدي القراءة”، لحثّ الجمهور على القراءة، في ظل استمرار الحظر والعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت رانيا فيديو جديد، عبر حسابها على “إنستغرام، أوضحت من خلاله أنها لم تقرأ منذ فترة طويلة، لذلك قررت استغلال فترة تواجدها في المنزل حالياً للقراءة، والعودة لممارسة الهواية التي تحبها،

وتابعت رانيا يوسف أنها ستقرأ خلال عشرة أيام، أربعة روايات هي “أحلام ممنوعة” لنور عبد المجيد، و”إيثاكا” لرؤوف مسعد، و”بنات حواء الثلاث” و”شرف” لإليف شافاق”.

كما أعلنت رانيا يوسف عن تحديها كلاً من هند صبري ومنة شلبي ومنى زكي، قائلة: “أنا بتحداهم عشان عارفه إنهم بيحبوا القراءة.. ونقرأ 3 أو 4 روايات في الأيام دي”.