أحدث جلسة تصوير للنجمة منى ذكي

نشر المصور الفوتوغرافي خالد فضة ألبوم صور لأحدث جلسة تصوير للفنانة منى ذكى علي حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"

وظهرت منى في الصور بإطلالة صيفية خفيفة و أنيقة جعلت الصور تنشر البهجة علي وجة كل من يشاهدها و نالت الصورة علي إعجاب العديد من المتابعين و جاءت بعض التعليقات كالآتي :

منى ذكي برنسيسة السينما المصرية

بحبك جدًا يا منى و بحب اختياراتك عموما في كل حاجة

Advertisements

الجدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل

قد يهمك أيضا:

إطلالة مميزة للفنانة منى زكي في أحدث جلسة تصوير لها

عبير صبري تنشر صورة تجمعها بوالديها عبر "انستجرام"