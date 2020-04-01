الأمن السعودي يلقي القبض على منصور الرقيبة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على منصور الرقيبة، أحد مشاهير "سناب شات"، بسبب مخالفته لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشر الرقيبة مقطع فيديو عبر "سناب شات"، ظهر فيه أثناء تواجده بمنزله مع "حلاق"، لقص شعره ولحيته.

وطلب منصور من الحلاق، تجهيز الموس وعدة الحلاقة، لبدء قص شعر اللحية، الأمر الذي يعدّ مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي التي تتبعها السعودية، في الفترة الحالية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن الفيديو الذي نشره الناشط السعودي، تسبب في إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه في هذه الواقعة.

وكانت من ضمن النصائح العامة التي أعلنت عنها السعودية، ضرورة تجنب الحلاقة واستخدام الأدوات العامة والاختلاط بالناس.

وألقي الأمن السعودي، القبض على عدد من مشاهير "سناب شات"، في اليومين الماضيين، وذلك بسبب مخالفة الإجراءات الصحية بهدف جمع المتابعين.

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يذكر أن منصور الرقيبة أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، بعد اتهامه من جانب السلطات البريطانية في لندن بتهريب الطيور؛ الأمر الذي أدى إلى القبض عليه من جانب السلطات في مطار "هيثرو" ووجهت إليه تلك التهمة؛ الأمر الذي دعا السفارة السعودية في المملكة المتحدة للتدخل لإنقاذه من التوقيف.

وقالت السلطات البريطانية إن منصور الرقيبة وبرفقته مشاهير تجاوزوا الأنظمة والقوانين وقاموا ببث فيديو لهم داخل حجرتهم بأحد فنادق العاصمة لندن وهم ينتفون ريش حمام في (البانيو) الذي جلبوه معهم من السعودية، غير أن تدخل السلطات أوقف حبسه.

وظهر منصور الرقيبة عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "سناب شات" وجه من خلاله الشكر إلى سفارة بلاده في لندن، مؤكدا أنها أنقذته من توقيف قد يصل لـ 3 أشهر.

وأوضح "الرقيبة" قائلا: "من هذا الصالون الدبلوماسي من داخل السفارة أنا الآن أعتذر عن الخطأ الذي حدث كنت أعتقد أن الأمر سينتهي إلى الغرامة فقط ولكن الموضوع موجب للتوقيف لولا موقف السفارة معي".

ويعد منصور الرقيبة أحد مشاهير سناب شات ويبلغ من العمر 40 عاما، حقق شهرته من خلال نشر عدد من الفيديوهات.