شاهد.. رانيا يوسف تبحث عن اسم لـبوبي “اخر العنقود”: “ممكن تقولوا عني تافهة وفاضية”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 07:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو لجروتها الجديدة طالبة من متابعيها مساعدتها في اختيار اسم لها.

وقالت سما المصري في الفيديو: “انا عارفة انه انتم كلكم في حالة مش لطيفة كل الناس في حالة مش لطيفة اكيد عندها اكتئاب وحزن وتعبانة وخايفة فيمكن تقولوا عني تافهة وفاضية اني انا بصور لكم البيبي الصغيرة بتاعتي اللي جات اخر العنقود دي عندها 45 يوم بس قلت اسلي نفسي واطلع من حالة الحزن اللي انا فيه والاكتئاب والخوف اللي احنا عايشين فيه واسليكم باي حاجة لطيفة خفيفة”.

ثم سألت رانيا يوسف متابعيها: “اسميها ايه البيبي الصغيرة دي لسا محمياها بالوقت عشان تبقى نضيفة وحلوة”.

واكدت رانيا يوسف ان الحيوانات لا تنقل فيروس كورونا اذا كتبت تعليقا على الفيديو: “الحيوانات الاليفه لا تنقل عدوي فيروس كورونا ، خليهم في حضنكم ???? ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميله دي آخر العنقود”.