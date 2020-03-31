تراند اليوم : رانيا يوسف من الحجر المنزلي: أنا مش تافهة أنا عاوزة أسليكم

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو على حسابها في تويتر ، والذي يظهر أحد كلابها الأليفة، منوهة أنها تريد الترفيه والتسلية لمتابعيها.

وأضافت من خلال مقطع الفيديو: ممكن تقولوا عليّ تافهة بس أنا حبيت أقلكم إن البيبي بتاعي دا هو آخر حاجة جاتلي من 45 يوما، وأنا حبيت أسليكم في الحالة اللي بنعيشها داخل البيوت.

وعلقت أيضا : " الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوي فيروس كورونا ، خليهم في حضنكم وجه يرمز للمعانقة ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميله دي آخر العنقود".

يذكر أن رانيا يوسف، كانت قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أواخر الشهر الماضي عقب نشرها مقطع فيديو وهي تؤدي وصلة رقص على المهرجان الشعبي المصري الشهير "بنت الجيران"، والذي أثار جدلًا مؤخرًا بسبب احتوائه على جملة تحض على شرب "الحشيش والخمور".

كما قامت بنشر الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا، وتؤدي وصلة رقص داخل منزلها، لكن ظهر بجوارها زجاجات خمور، وهو ما لفت انتباه النشطاء متهمين إياها بانها ترقص على مهرجان الخمور وهي "سكرانة".



