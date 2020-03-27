كورونا يتسبب بجريمة عائلية في الهند

متابعة بتجـــــــــرد: تسبب فيروس كورونا بوقوع جريمة عائلية في الهند، عندما أقدم شاب على قتل شقيقه الأصغر بسبب خروج الأخير من المنزل خلال فترة حظر التجول التي فرضتها البلاد بسبب أزمة تفشي الوباء.
فبحسب موقع “سكاي نيوز” اعتقلت الشرطة الشاب راجيش لاكسمي ثاكور البالغ من العمر 28 عاماً بتهمة قتل شقيقه الأصغر دورجش لخروجه من منزله خلال فترة حظر التجول في الضاحية الغربية لكانديفالي بمدينة مومباي.
فعندما عاد دورجش إلى المنزل عقب خروجه في “نزهة”، اندلع بينه وبين شقيقه الأكبر جدال عنيف قبل أن يوجه له الأخير طعنات قاتلة بآلة حادة.
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