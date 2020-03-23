راغب علامة: الكورونا تجارب من صنع حكام أشرار



كتب الفنان راغب علامة تغريدة مثيرة للجدل، اعتبر فيها ان الكورونا أكثر من فايروس، مستشهداً بعملية حرق الجثث التي تجري في إيطاليا.



وكتب راغب " ‏ما يحصل في العالم مخيف ومُرعب. في إيطاليا انتقلوا الى مرحلة حرق المصابين الموتى !!هل هو ڤيروس ؟؟ أظن أن موضوع الحرق يعني أن الموضوع أكبر بكثير من ڤيروس."



وتابع " هل هي إشعاعات لتجارب شرّيرة من صنع الحكّام الأشرار في العالم؟؟ الحرق يعني أن الموضوع هو في هذا الإتجاه!! اللهم أنت قادر عليهم".



يذكر ان.علامة بادر للتبرع من خلال حملة "صحتك بالدني" عبر شاشة mtv، بمبلغ 25 مليون ليرة لبنانية، موزعة بين 10 ملايين للصليب الأحمر اللبناني و15 مليون للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.



وينضم راغب بذلك إلى الفنانين ماغي بو غصن، وائل جسار، وائل كفوري، علاء زلزلي وعاصي الحلاني الذي تبرعوا في حملة قامت بها المحطة يوم الخميس الماضي.