بالفيديو – رانيا يوسف تكشف عن حيرتها بين السر والعلن

متابعة بتجـــــــــرد: بعد انطلاق “تحدي” الخير الذي قاده لاعب النادي الأهلي سعد سمير، لكفالة عدد من الأسر التي تضررت من الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة المصرية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، انضم عدد كبير من الفنانين لهذا التحدي، وبدأوا في إعلان تبرعاتهم وتحدي زملائهم.
وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن قبولها تحدي الخير، فنشرت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت فيه: “قبلت تحدي شيكو، كنت محتارة أقبله في العلن أم في السر، ولكني قررت الإعلان عنه لتشجيع غيري على اتباع نفس المبادرة، وأتكفل بـ50 أسرة”.
وأضافت: “لن أتحدى فناناً بعينه لأني على علم بالظروف الصعبة التي نمر بها حالياً، ولا أعلم الحالة المادية لآخرين، ولكني أطالب أي فنان قادر على اتخاذ هذه الخطوة أن يتبعها”.
على صعيد آخر، يعرض لرانيا يوسف حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلم “صندوق الدنيا” الذي تجسّد خلاله شخصية “فاطمة” التي ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله.
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