صبا مبارك ترد على متابعة طالبتها بالتوبة.. وأخرى انتقدتها بسبب كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الممثلة الأردنية صبا مبارك جمهورها بصورةٍ دعائية لإحدى شركات الهاتف المحمول، وعلّقت صبا مبارك على الصّورة التي نشرتها على صفحتها الشخصية على إنستغرام: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي، بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم".‏

لكن اللافت في الأمر هو قيام صبا مبارك بالرد على إحدى المتابعات التي طالبتها بالسترة والعودة إلى الله، لترد الفنانة الأردنية قائلةً: "يا ختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري".‏

فيما انتقدت إحدى المتابعات صبا مبارك قيامها بنشر تلك الصورة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، والذي وصل عدد المصابين فيه إلى 48 حالة حتى الآن .

مما دفع صبا مبارك للرد بتعليقٍ مثير قائلةً: "كل الدنيا قايمة قاعدة"، مضيفةً: "في اشي معين بتحبي اسوي مشان يكون تمام؟ والأردن عوضعو ترا".

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البعض تفاجأ من ردود فعل الفنانة الأردنية خصوصاً أنها اعتبرت أن المملكة الأردنية الهاشمية على حالها، بالرغم من إعلان حالة العمل بقانون الدفاع، الذي يعطي القانون الحكومة سلطات واسعة النطاق لفرض قيود على الحركة، وتم العمل به لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وكانت الفنانة الأردنية صبا مبارك قد كشفت عن أول أعمالها الفنية التي ستعود بها إلى الدراما البدوية، وهو مسلسل يحمل اسم "حارس الجبل"، ستشارك في بطولته إلى جانب الفنان السعودي عبدالمحسن النمر ومواطنها الفنان منذر ريحانة.

وتساءل جمهور صبا مبارك عمّا إذا كانت ستشارك في عملٍ مصري هذا العام بعد تألقها بعدد من الأعمال المصرية السنوات الماضية مثل "حكايات بنات" و"أفراح القبة" وغيرهما.

يشار إلى أنَّ النجمة الأردنية صبا مبارك تتعاون مع المنتجين معز مسعود ومحمد حفظي في فيلم "أميرة" الذي بدأ تصويره قبل فترة.‏

وفيلم "أميرة" هو من تأليف وإخراج محمد دياب، ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة ‏‏"الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، ‏الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب‎.‎