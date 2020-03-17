منى فاروق تجبر شقيق ياسمين عبدالعزيز على الاعتذار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجبرت الفنانة المصرية منى فاروق، الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، عل الاعتذار لها علنًا وذلك بعد قيامه بالهجوم عليها مؤخرًا بسبب تعليقها على أزمته مع شقيقته الفنانة ياسمين.

وبعد الكلمات القاسية التي هاجم بها وائل عبدالعزيز منى فاروق، وجهت له رسالة على حسابه الخاص قالت فيها: “أنا منى فاروق، حبيت بس أوصلك رسالة الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال على لساني كلام وأنت رديت بكلام جارح في حقي ده أكونت غير حقيقي وأنا معنديش حساب على فيس بوك”.

وائل عبدالعزيز، اضطر إلى الاعتذار لها علناً قائلاً: “تمام وأنا آسف ولازم تبلغي عن أكونت الفيس بوك ده لأنه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف إنه بتاعك بكرر أسفي “.

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وكانت الفنانة منى فاروق، قد كتبت عبر حساب يحمل اسمها على موقع “فيس بوك”: «عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده.. أختك أرجل منك».

وائل عبدالعزيز، شن هجومًا حادًا على منى فاروق، بعد تعليقها على أزمته مع أخته، فكتب لها تعليقاً نارياً على صورتهما قائلاً: “هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك! ،عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم.. صاحيتي فاجئه تركبي الترند.. حسبنا الله ونعم الوكيل، قليلة الأصل صحيح...غداً لناظره قريب”.

وائل، كن قد شن هجومًا حادًا على شقيقته ياسمين في منشور طويل عبر فيس بوك قال فيه: “وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟”.