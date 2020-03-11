فيديو| نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تمارس التمارين في إحدى الصالات الرياضية. وظهرت نيرمين فى الفيديو وهى تؤدى تمارين رياضية صعبة، إذ ظهرت في المقطع وهي تقف على يديها. وأدت الفنانة نرمين الفقي مؤخرًا مناسك العمرة، بالأراضي المقدسة، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورًا وفيديوهات من هُناك. ويُعد مسلسل "نصيبي وقسمتك"، آخر أعمال نرمين الفقي، وشاركها في البطولة كل من رانيا محمود ياسين، أحمد رفعت، جميل برسوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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