شاهد.. داليدا خليل تغني “غسل ايدك يا قمر”

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 05:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل في حملات التوعية في إطار الوقاية من فيروس كورونا على طريقتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك”.

وظهرت داليدا خليل في الفيديو وهي تقوم بغسل يديها وتغني “غسل وجهك يا قمر بالصابونة والحجر” للفنانة ريمي بندلي مستبدلة كلمة “وجهك” بـ “ايدك”.

وعلقت داليدا خليل على الفيديو كاتبة: “حبيت شارك بحملة مكافحة #الكورونا على طريقتي … الله يبعد عنكم كل الأذى وما تنسوا تحموا حالكم بغسل اليدين لمدة ٢٠ ثانية عالقليلة”.