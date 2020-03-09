منى فاروق ترقص على أغنية لمحمد رمضان

أشعلت الفنانة منى فاروق موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعدما نشرت على حسابها الخاص مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت منى في الفيديو وهي ترتدي عباءة خليجية، جالسة على كرسي والمصور يلتقط الصور لها، ثم فاجأت الجمهور برقصها وهي جالسة على أنغام أغنية الفنان محمد رمضان "بم بم بم".

وعلقت منى على الفيديو بقولها: "كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتي إلى الأردن بشكركم جداً من قلبي"، لتتلقى العديد من التعليقات من جمهورها ما بين التشجيع على عودتها إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى، حيث قالت إحدى متابعاتها: "فرحانة إنك رجعتي تشتغلي تاني ربنا يرزقك ويبارك لك في حياتك ورزقك وأنك رجع لك الأمل تاني".

فيما هاجمتها متابعة أخرى بقولها: "هي التوبة إلى الله كده أستغفر الله العظيم ربنا يصلح حالك شكلي أنا فهمت غلط يا خسارة دعائي إلى الله إليكي بالهداية والتوبة ربنا يصلح حالك يا منى فاروق".

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وكانت منى نشرت منذ فترة مقطع فيديو؛ تحدثت فيه وهي باكية؛ عن ابتعاد كل زملائها عنها وأنها منذ قضيتها الشهيرة بالفيديوهات الإباحية لا تجد عملاً ولم يصبح أمامها إلا أن تنتحر.

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