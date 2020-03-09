تراند اليوم : شاهد.. تعليق رانيا يوسف على فستانها في مهرجان الأقصر

توك شو

علقت الفنانة رانيا يوسف على تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الاخيرة، بعد ظهورها الأخير خلال مشاركتها فى مهرجان الأقصر للسينما، والتى ارتدت خلالها فستانا مكشوفًا فوق الركبة وان شولدر، مكشوف الاكتاف، قائلة:”الفستان حلو عليا ومش مبين ديفوهات”.

وتابعت يوسف خلال تصريحات تلفزيونية:” مؤخرا انتشر لي فيديو وانا ماشي عادي جدا مع بنتى وحركت رجلي مع الموسيقى الناس قالوا بترقص مع انى كنت ماشية عادي”.

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وأشارت إلى أنها تحضر للجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح ، مضيفة أن فيلم صندوق الدنيا لاقي إشادة كبيرة خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وكانت قد أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد ظهورها الأخير خلال مشاركتها فى مهرجان الأقصر للسينما، والتى ارتدت خلالها فستانا مكشوفًا فوق الركبة وان شولدر، مكشوف الاكتاف.