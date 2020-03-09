شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للشعب العراقي!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مارس 2020 02:57 صباحاً - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده التحية الى الشعب العراقي على طريقتها بوصلة رقص جديدة لها.

وظهرت فيفي عبده، في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص على انغام أغنية ” ربي رزقني” للفنان العراقي محمود الغياث

وعلقت فيفي عبده كاتبة: “بحبكم اوي الرقصة دي من صالون فيفي عبده تحيا مني لشعب العراق ال بحبكم من كل قلبي خمسه موووووه”.

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وكانت فيفي عبده قد وجهت مؤخرا رسالة لكارهيها قالت فيها: “الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا????????”.