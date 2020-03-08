تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تجري عملية جراحية

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب- طليقة المخرج السينمائي المعروف خالد يوسف-، أنها خضعت لعملية جراحية بقدمها اليسرى، وقد طمأنت الجمهور على حالتها وشكرت كل من سأل عنها.
وكتبت ياسمين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي.. الحمد لله أنا الآن بخير. أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسرى، أخبروني أنها عملية بسيطة، وقد كانت".
واضافت: "لكن ما عانيته من آلام بعد إنسحاب تأثير البنج، يتضائل أمامه كل هم.. ربما أراد الرحمن أن يُذكرني بجميل نعمه، المُتجلّية في جزع الأحبة، وشهامة الجدعان من الأصدقاء وهم كثر".