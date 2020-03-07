شاهد.. منى فاروق ترقص على “بم بم” محمد رمضان بعد تهديدها بالانتحار

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 06:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية منى فاروق مقطع فيديو جديد من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت منى فاروق، في الفيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية “رايحين نسهر” للفنان محمد رمضان وعلقت كاتبة: “كواليس جلسه التصوير اثناء زيارتي الي الأردن”.

وبدت منى فاروق وهي ترتدي قفطانا أنيقا وواسعا وتجلس على الكرسي لالتقاط الصور، وقد ارتسمت البسمة على وجهها وظلت تتراقص على نغمات الموسيقى.

يذكر ان منى فاروق كانت قد أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقاه من معايرة منذ خروجها من السجن إثر أزمة فيديوهاتها مع المخرج خالد يوسف.