رانيا يوسف تثير الجدل بمقارنة نفسها بالشيطان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف حالة جدل بعد تشرها تدوينة قارنت فيها نفسها بالشيطان من ناحية الاجتهاد. ونشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها أطلت فيها بنفس الثياب التي ظهرت فيها وهي ترقص منذ يومين وعلقت كاتبة: “الشيطان يعمل بجهد، لكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكبر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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