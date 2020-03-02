شاهد.. رانيا يوسف تخطف الانظار بوصلة رقص بفستان قصير!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 01:40 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الانظار بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي تتمايل على انغام اغنية “Happy” مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض بالجزء العلوي مكشوف الصدر، أما الجزء السفلي من الفستان فكان فوق ركبتها ولونه أسود ضيق، ونسقت معه حقيبة سوداء، واعتمدت تسريحة شعر زادت من أنوثتها وجمالها.

يذكر ان رانيا يوسف قد أثارت الجدل مؤخرا بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “بنت الجيران”.