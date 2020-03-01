كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 05:41 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مواطنا تركيا بإهانة مجموعة من اللاجئين السوريين على الحدود التركية اليونانية . ويظهر في مقطع الفيديو صوت المواطن التركي فقط أثناء تصويره للاجئين وعلق قائلا : ” هيا لأرى يا بهائم .. ليكن سفركم بلا عودة إن شاء الله هيا لأرى ” . وتابع : ” لدينا 33 شهيدا تركيا .. وأنتم تهربون من هنا كالكلاب .. عديمي الجنسية الأوغاد .. اهربوا لنر إلى أين ستهربون ” . وأضاف : ” الحمد لله لك يارب إنك جعلتنا أتراكا .. سلام على مسلمي تركيا .. انظروا إلى حال هؤلاء ليصيبكم الله ببلائه ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مواطن تركي يهين اللاجئين السوريين ويصفهم ب ” الكلاب الأوغاد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.