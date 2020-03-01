شاهد.. فيفي عبده ووصلات رقص على “ما يطلبه المتابعون”!

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل مع متابعيها بشكل دائم سواءا عبر فيديوهات وصلات الرقص او البث المباشر.

وقد أطلت فيفي عبده مؤخرا على متابعيها في بث مباشر اجابت من خلاله على أسالتهم وعبرت عن استعدادها للرقص على الاغاني التي يختارونها.

وعن رقصها مؤخرا بالجلابية، قالت فيفي عبده انها تحب ان تكون متغيره ولا تحب ان تكون نمطية.

وردا على طلب بعض متابعيها السعوديين، أكدت فيفي عبده انها تحب اغاني الفنان محمد عبده مؤكدة انها تحب اغنية “ايوه” وتنوي ان ترقص عليها قريبا.