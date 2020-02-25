الفنانة منى فاروق تحذر الجمهور علي "إنستغرام"

نشرت الفنانة منى فاروق، على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" منشوراً حذرت فيه جمهورها ومتابعيها من وجود حسابات مزيفة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، موضحة أن ذلك الحساب هو الوحيد الرسمي لها على "إنستغرام"، وأنها غير مسئولة عن ما يكتب ويقال من خلالها.

وكتبت في المنشور قائلة: "يا جماعة أنا مليش أى أكونت على الإنستجرام غير ده.. ومليش أكونت على فيس بوك أو تويتر.. والأكونتات اللي على فيس بوك وتويتر مزورة وغير مسئولة عما يكتب فيها وأي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع أنا غير مسئولة عنها تماماً، وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً".

يشار إلى أن منى نشرت على حسابها بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه تبكي وتهدد بالانتحار بعد أن ابتعد عنها كل المنتجين خوفاً من تأثير قضية الفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها في وقت سابق، مؤكدة انا أصبحت لا تجد عملاً في أي مجال بسبب هذا الموضوع، مما دفع عدداً كبيراً من الفنانين والجمهور لدعمها في أزمتها.

ونشرت مقطع فيديو آخر وجهت فيه الشكر لمن قدم لها الدعم في أزمتها، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب في أن تعيش حياتها بصورة أفضل، حيث قالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا في صراع إني أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم بيا، شكرًا ليكم وادعولى محتاجة دعواتكم".

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