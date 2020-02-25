ما حقيقة وفاة لجين مشعل؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الساعات الماضية خبر وفاة الممثلة الكويتية ​لجين مشعل​ من دون ذكر اي تفاصيل حول الموضوع حتى ان لا مصدر موثوق اكد الموضوع. لكن اتضح ان الموضوع عار عن الصحة وذلك بعد أن نفاه الصحافي نايف الشمري الذي كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: وفاة الفنانة لجين مشعل إشاعة مغرضة...اتقوا الله في حياة الناس مو لعبة ترى عندهم أهل وناس

وعرفت لجين الشهرة عبر المسلسلات التي قدمتها اضافة الى خلافاتها مع شقيقها الفنان الشهير خالد البريكي

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