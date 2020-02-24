رانيا يوسف تتعرّض للسخرية بسبب "مطبخ رانيا".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ للسخرية من قبل متابعيها، بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للحلقة الثانية من برنامجها "مطبخ رانيا".

وظهرت يوسف في الفيديو، وهي تقوم بتحضير وجبة إفطار عبارة عن "بيض بالبسطرمة" و"ساندوتش جبنة بالتركي"، ورغم فشلها في طهي البيض بالبسطرمة بطريقة عصرية، إلا أنها قررت أن تعيد التجربة ولكن بطريقة تقليدية.

وقد إعتبر عدد كبير من متابعي يوسف أن ما تقوم به بسيط للغاية، إذ علقت إحدى متابعاتها: "وصفة هايلة وصعبة جداً بصراحة.. إيه الفضا ده"، في حين علق متابع آخر: "حقيقي وصفة صعبة وتعبتي فيها وفي إعدادها وأنا راح أنهار من التفاهة".

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