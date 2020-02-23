شريف منير بدعمه لـ منى فاروق تحدى قيود المجتمع البالية

ميرنا وليد - بيروت - خطوة لافتة قام بها الممثل المصري ​شريف منير​ تخطى بها قيود المجتمع العربي البالية والمجحفة، وتحديداً بدعمه للممثلة المصرية ​منى فاروق​ في أزمتها التي تواجهها حالياً بعد حديثها عن الإنتحار بسبب ما تعانيه من مشاكل ونبذ من قبل مجتمعها، نتيجة القضية التي واجهتها سابقاً في الفيديوهات الفاضحة التي إنتشرت لها مع المخرج المصري ​خالد يوسف​.

فمنير الذي أبدى دعمه الكامل لفاروق في هذه الأزمة، كان لافتاً إتخاذه خطوة الوقوف إلى جانب فاروق إضافة إلى مسامحتها وإعطائها فرصة جديدة، لأن لا أحد معصوم عن الخطأ، وهو الأمر الذي هي طبعاً بحاجة له كي تتخطى أزمتها ولا تفكر بالإنتحار.

والأهم في رسالته، أنه وضع مشواره الفني الكبير والمهم جانباً، ولم يكترث إن كان دعمه هذا سيسبب له مشاكل، فأخذ قراراً بمشاركتها التمثيل إذ قال لها:"منتظرك علشان أمثل معاكي".