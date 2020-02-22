تراند اليوم : ممثلة شهيرة تفكر في الاعتزال.. هذا ما قالته عن فيديو "منى فاروق"؟

أثارت الممثلة المصرية، إيمان السيد، التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية، الجدل بين متابعيها، عقب إعلانها رغبتها في اعتزال العمل الفني، الأمر الذي أرجعته إلى الضغوطات المتزايدة التي تواجهها.‏

وكتبت "إيمان" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغبة مُلِحة وبتزيد مع الوقت في ترك المِهنة"، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في تعليقات متابعيها.

فيما ردت على المطرب "خالد حجي"، قائلة: أنا مشكلتي مش الجمهور أنا مشكلتي الصناعة".

وبينما مازحتها الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، قائلة: دى هلاوس بعد العرض المسرحي"، ردت قائلة: "المسرحية مالهاش علاقة المشكلة في التصوير".

Advertisements

فيما بدا من خلال تعليقها حزنها على عدم تلقيها لعروض مناسبة، الأمر الذي دفعها للسخرية من الفيديو الذي بثته الممثلة منى فاروق مؤخرًا وهددت فيه بالانتحار، والذي حظي بتجاوب واسع، بعد أن أبدى عدد من الممثلين رغبتهم في عملها معهم وتلقت عرضًا من الممثل أحمد فلوكس للمشاركة في مسلسل إذاعي يعرض في رمضان القادم.

وعلقت ساخرة: "دى فقاقيع .... و اكيد فى يوم يصح الصحيح .... ولو أقول لك اعملى بث مباشر من الإمارات هددي بالانتحار وهتلاقى الوسط كله شغلك .... اااااااااااااااه.. من الحرقة".

وفيما أشارت إلى زميلة لها من دون أن تتضح على الفور من هي، تحدثت عن ظروفها الصعبة، قائلة: ربنا يفك ضيقتها .. زعلانة وبتقول بقالها شهر ماشتغلتش .. احنا بقينا من رمضان لرمضان وحتى لما بتشتغل الموضوع مابقاش مريح بالمرة ضغط نفسي وعصبي ع الفاضي وكل سنة وانت طيب في الشغلانة".