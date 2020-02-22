روان بن حسين ترزق بمولودتها الأولى.. وتكشف عن هوية زوجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قطعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، جميع الشكوك التي طاردتها بشأن حملها خلال الأشهر الماضية، بعد أن وضعت مولودتها الأولى والتي أسمتها "بيلالونا"، لترد على كافة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع السوشال ميديا.

وانتشرت عبر صفحة خاصة بجمهور "يوسف مقريف" زوج روان بن حسين، صورة له وهو يحمل ابنته، لتكون هذه الصورة التأكيد الأول على أن زوج بن حسين هو رجل الأعمال الليبي يوسف، والذي سبق وأن انتشرت خلافاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قبل زواجهما، وقاما بالتشهير ببعضهما بعضا بسبب خيانته لها، ثم اعتذرا لبعضهما.

وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة للفاشينيستا الكويتية وعلى رأسهم الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر قائلة "‏مبروك للجميلة روان بن حسين ولادة ابنتها بيلا لونا الله يحفظها ويجعلها من الذرية الصالحة ويرزقها برها.. الفال لكل محروم".

وكانت روان بن حسين فاجأت جمهورها في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان.

وقالت روان عبر حسابها في سناب تشات: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

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وأكدت الفاشينيستا الكويتية أن زوجها لا يملك أي حسابات على السوشال ميديا، وقالت: "إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أيا منها".

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتعد عارضة أزياء وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام؛ إذ أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم Housw of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل.

كما أطلقت مبادرة روان بن حسين للمحاماة لدعم المرأة الكويتية، وتم تصنيفها أيضا ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017 من قبل موقع "boutHer".

ودخلت روان عالم الشهرة عندما بدأت بتوثيق رحلة التحول إلى فتاة رشيقة على حسابها الخاص عبر إنستغرام، بعد أن عانت كثيرا من الوزن الزائد، وبدأت بعرض الأزياء والملابس، وعملت مع أشهر مصوري الأزياء في العالم مثل تيد بيكر.