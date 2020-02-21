شاهد.. الفنانة آمال علام تكشف انها والدة زوجة قصي خولي وجدة طفله

كتب امير فتحي في الجمعة 21 فبراير 2020 09:53 صباحاً - كشفت الفنانة التونسية الشعبية آمال علام عن انها والدة زوجة الفنان السوري قصي خولي وجدة طفله.
جاء ذلك في فقرة ترويجية لبرنامج “فكرة سامي الفهري” الذي يقدمه الاعلامي هادي الزعيم على قناة “الحوار التونسي”.
وظهرت الفنانه التونسية الشعبية أمال علام التي حلّت ضيفة في البرنامج الذي من المقرر أن يعرض السبت المقبل. خلال الاعلان، اعترفت أمال بأن الممثل قصي خولي هو زوج ابنتها وأنها جدة طفله.
يأتي ظهور علام وإقرارها بأنّها حماة خولي بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني، وقالت إنها زوجة قصي ووالدة ابنه، متهمة خولي بإهمالها وطفلها، مؤكدة أنه يدّعي دور الأبوة أمام الناس.
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