تراند اليوم : مفاجأة بالصور.. رجل أعمال شهير يتزوج بطلة الفيديو الإباحي مع خالد يوسف

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في مفاجأة كبيرة، احتفلت الفنانة المصرية شيما الحاج التي ظهرت في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف مع الفنانة منى فاروق، بخطوبتها، على أحد كبار رجال الأعمال في مصر.
وكشفت صحيفة اليوم السابع ، أن حفل الخطوبة تم يوم عيد الحب تمهيدًا لزواجهما، وارتدت شيما فى حفل خطوبتها فستانًا أحمر بإطلالة جذابة .
وكان آخر ظهور للفنانة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ 41 أمس الأربعاء، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى بعد اختفائها واختارت ارتداء فستانا أسود مثيرا مكشوفا.
ووصف الصحيفة خطيبها بأنه من كبار رجال الأعمال، لكن لم تكشف عن هويته، واكتفت بذكر اسمه فقط ويدعى "أحمد".