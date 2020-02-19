شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال النجوم تعليقا على أزمة منى فاروق.. نجلاء بدر وأحمد جمال أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكثير من النجوم والفنانين على مواصلة تقديم الدعم للفنانة منى فاروق، بعد أزمتها الأخيرة ومطالبتها بتوفير فرصة عمل داخل الوسط الفنى أو خارجه، وتقديمها لاعتذار على ما بدر منها الفترة الأخيرة.

وسارع الكثير من الفنانين على تقديم دعمهم لها، فى التعليقات على منشور النجم شريف منير، الذى كتبه عبر حسابه منذ ساعات، وقال: "منى فاروق، ممثلة شاطرة، وأكون سعيد جدًا إنى أمثل معاها"، وسرعان ما كتبت النجمة نجلاء بدر تعليق قائلة "ربنا يجازيك خير"، وكتب المطرب أحمد جمال تعليق قائلًا "تسلم يا محترم".



شريف منير وتعليق نجلاء بدر واحمد جمال

وحرص الإعلامية ريهام سعيد، على كتابة تعليق على البوست، عبارة عن رسوم "تصفيق" على الموقف الشجاع الذي فعله الفنان شريف منير، وإضافة الفنانة اسما أبو اليزيد تعليقها على البوست عبارة عن الكثير من القلوب.



تعليق ريهام سعيد واسما

وحرصت الفنانة ريم مصطفي على كتابة تعليقها قائلة "انا بحترمك جداً"، كما حرصت المطربة أمينة على تقديم الدعم قائلة " ربنا يكرمك ويسترها معاك ومع حبايبك بناتك ياااارب"، وأشاد الفنان محمد كريم بمنشور منير وكتب قائلاً "راجل محترم".

Advertisements



تعليق أمينة وريم مصطفي



تعليق محمد كريم

وعلى سياق متصل، وجهت الفنانة الشابة منى فاروق، الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا"، وقالت فى منشور عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا أوضحت إنى غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا .. شكرًا ليكوا وادعولى محتاجة دعواتكم".

وكانت منى فاروق قد ظهرت فى بث مباشر، الاثنين الماضى عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصرى ومعبره عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

وقالت منى فاروق فى الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذه فى المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أى شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة فى البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا وحصلى مشكلة زى أى حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر.

وتابعت، " مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل أن الموضوع عادى وهومش عادى، ومخنوقة أوى من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لى إنى أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولى مش مصدقة بجد والنبى يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمى يشهدوا على ده".

وأستطردت فى كلامها:" كل الناس بتضايقنى وأنا بخاف أمشى فى الشارع حد يضايقنى ومحدش عايش الحياة اللى أنا عشتها، والحل إنى أموت.

وقالت منى فاروق فى الفيديو "أنا آسفة للشعب المصرى وأنا تعبانة من جوة قوى ومحدش عايز يدينى فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدونى فرصة فى التمثيل.