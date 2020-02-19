شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق بعد فيديو أزمتها: "يارب نفسى أجيلك.. يارب أكتب لى عمرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منى فاروق، عبر ستورى حسابها على انستجرام، امنياتها بأداء "عمرة"، وعلقت قائلة:"يارب نفسى أجيلك.. يارب أكتب لى عمرة.. نفسى أزور بيت النبى اشتكيله".

بعد ظهورها في فيديو بث مباشر أمس الأثنين عبر حسابها على انستجرام، اعتذرت من خلاله الفنانة منى فاروق للشعب المصرى حيث عبرت فيه عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة، وتمنت في الرسالة التي بثتها الموت بسبب المعاملة السيئة من الشارع لها.









وكانت ظهرت الفنانة منى فاروق فى بث مباشر، أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، وقالت في الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذة في المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أي شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا و حصلى مشكلة زى أي حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر.

وتابعت، " مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل إن الموضوع عادى وهومش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمي يشهدوا على ده".

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واستطردت في كلامها:" كل الناس بتضايقني وأنا بخاف أمشي في الشارع حد يضايقني ومحدش عايش الحياة اللي أنا عشتها، والحل إني أموت".

يشار إلى أنه تصدر هاشتاج "ادعم منى فاروق" قائمة الأكثر تداولا على تويتر في مصر، اليوم الثلاثاء، وقالت تغريدة متضامنة "من كان منكم بلا خطأ فليلقها بحجر.. #أدعم_منى_فاروق"، وتغريدة أخرى داعمة لمنى فاروق: "بلاش تبقو كلاب سعرانه تنهش في لحم الناس ولا جلادين انتو لولا ستر ربنا كان زمان موقفكم اسوء منها بكتير الرحمة".