فيديو بث مباشر| منى فاروق: "هنتحر.. بقيت منبوذة وضاقت علي أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة منى فاروق جدلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد ما ظهرت في فيديو "لايف" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تعتذر فيه لجمهورها، طالبة أن تعود لمجال التمثيل مرة أخرى، مشيرة إلى أنها قد تلجئ للانتحار.

وقالت إنها لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة المكلفة في دبي، خاصة أنها بدون عمل منذ أكثر من شهر، كما أنها غير قادرة على العودة إلى مصر لأن الكل يتعامل معها كمنبوذة.

وأضافت منى في الفيديو :" بعتذر إنكم شوفتوا حاجة غريبة على مجتمعنا، مش طبيعي إن ده يحصل، بس أنا قولت من فترة إني هحاول أعيش وأنسى، بس أنا مش عارفة أعيش ولا أشتغل ولا اتعامل مع بني آدمين.، لو جالك ابتلاء زي اللي جالي تقعد 130 يوم مقفول عليك 7 أبواب أنا أول مرة أقولها".

ومضت منى:" كنت قاعدة طول الوقت بتمنى إمتى هخرج، وأقول يارب نفسي أشوف الشارع يارب نفسي أروح بيتي يارب نفسي أنام على سريري .. نفس أدخل الحمام وقت ما أحب وأخرج وقت ما أحب.. وآكل من إيد أمي، من شهر 2 اللي فات لشهر 6 أنا برا الدنيا عايشة ميتة، كل ما يبقا فيه فرصة إني أخرج من الأزمة أقول يارب والنبي كفاية.. يوم ما قالولي أنتي أخدتي إخلاء سبيل وقعت من طولي، مش مصدقة".

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وتابعت: "والله أنا عايزه أعيش في سلام مش عايزة حاجة أنا أضعف بكتير من اللي حصلي بس محدش مديني فرصة أعيش.. وحياة ربنا أنا اتعلمت من غلطتي.. بس أنا والله ضاقت عليا أوي إن محدش راضي يشغّلني.. أمي لما كانت بتجيلي زيارة وبتمشي كنت بقعد أمسك إيديها وأقولها ما تسيبينيش.. مكنتش ببقا مصدقة إن أمي بتيجي وتمشي وتسيبني في مكان أنا معرفش فيه حد".

واستطردت: "لو على العقاب في الدنيا أنا اتعاقبت بما فيه الكفاية، ولو على الأخرة سيبوني لربنا هو غفور رحيم، أنا هناك في السجن مكنش الغطا بيدفيني وكنت ببقا نايمة بردانة.. فرحت أوي بالغطا لما خرجت واني نايمة متدفية في بيتنا..دي نعم مكنتش واخدة بالي منها.. شوفت ناس عمري في حياتي ما كنت اتخيل إني أشوفهم، شوفت مجرمين بجد مش بتوع الأفلام.. أنا والله تبت إلى ربنا ونفسي أعمل عمرة بس يمكن ممعيش فلوس وكل ما يجيلي شغل في السعودية بيروح من عند ربنا فبقا عارفه ربنا مش كاتبلي دلوقت اني أزور بيته".

وأكملت :" أنتوا عارفين الكلابشات اللي بتبقا في الإيد دي بتبقا جامدة أوي وعورتني في إيديا.. أنا بقعد اتكلم مع ربنا كتير وبصلي وأخدت عهود كتير على نفسي وأنا في السجن بقيت أقول يارب عاهدتك لو خرجت مش هعمل كذا، أوعدك يارب مش هعمل كذا، أنا عمري وانا جوا ما بطلت صلاة كنت كل يوم بصلي الفجر حاضر، كنت ممنوعة من الكلام جوا بس بدأت أصعب على الناس فبدأوا يتكلموا معايا، الحمدلله، وأنا مش زعلانة، أنا بس مقهورة على نفسي أوي، زهقت إني منبوذة وصحابي بعدو عني، كلهم بعدو عني كأني جربة، وحتى اللي كانوا بيحبوني عملولي بلوك، وزهقت ومش عارفة أكمل، فا لو قفلتوا الأبواب الحلال، ياإما هعمل حاجات حرام، أو أموت أو انتحر وتقريبًا مقداميش حل غير إني أنتحر".

واختتمت منى كلامها:"ماحدش فيكوا ما غلطش، أنا آسفة للشعب المصري، لأن غلطتي كبيرة أوي، آسفة إني جرحتكوا، بس انتوا تختاروا إيه إني أموت نفسي، استغفر الله العظيم يارب، أنا فاهمة إني غلطت، وخدت وقتي وكفرت عن خطيئتي، بعتذر لأهلي ولربنا، وأول ما ربنا يكرمني هعمل عمرة، أنا ما عنديش حد خالص أتكلم معاه، أدوني فرصة إني ألاقي شغل كويس، وماتعاملش إني منبوذه، ربنا يسامحني ويسامحكوا جميعا، أنا توبت لربنا، ومش هعمل حاجة غلط تاني، أرجوكوا أغفرولي".