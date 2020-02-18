شاهد.. منى فاروق تبكي وتهدد بالانتحار: مش عارفه أعيش

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 02:52 مساءً - أثارت الفنانة المصرية منى فاروق جدلا كبيرا، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في بث مباشر عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله عن المعاناة التي تعيشها حاليا، ورغبتها في الانتحار.

أوضحت منى أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.

تابعت أنها حاليا في الإمارات ولا تجد عملا، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خوفا من المضايقات، قائلة: “أنا غلطت أنا عارفه وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس أنا غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وده غلط أكبر من الغلط اللي أنا عملته.. أنا بس الفرق بيني وبين ناس كتير إن ربنا سترهم وفضحني أنا.. وأنا راضية بحكمه وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفه”.

Advertisements

أضافت: “أنا معنديش أملاك ولو كنت زي ما انتوا فاكرين كان زمان معايا فلوس دلوقت، إنما أنا عايشة اليوم بيومه حرفيا، وتعبت وزهقت، وعايزة اشتغل واصرف على نفسي وعلى أهلي، فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال هيبقا قدامي حل إني أشتغل حاجة حرام وده أنا مش هعمله.. أو أموت وارتاح.. وتقريبا مقداميش حل غير الموت وإني أنتحر”.

استطردت منى فاروق باكية: “والله أنا عارفه إني غلطت وبعتذرلكم جدا وبحاول اتظاهر إني كويسة وأنا مش كدة.. أنا بتجيلي كوابيس لحد دلوقت وعايشة على أدوية وتعبت خلاص من كتر ما أنا منبوذة.. حتى اللي بيتعاملوا معايا كأن مفيش حاجة أنا والله ملاحظة وبعمل كأني مش واخدة بالي.. ومش عارفه أعمل إيه .. أنا اتفضحت واتعاقبت واعتذرت.. وعايزة اشتغل بالحلال في أي شغلانة مش شرط تمثيل .. عايزة أعيش بس مش عارفه لأن الكل بيتجنبني”.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منى فاروق، بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه، في سبتمبر الماضي، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة مع المخرج خالد يوسف.