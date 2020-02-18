منى فاروق: "مش لاقية شغل ولا عارفة أمشي في الشارع.. والحل إني أموت"

ظهرت الفنانة منى فاروق فى بث مباشر، أمس الإثنين عبر حسابها على "إنستجرام"، مقدمة اعتذارًا للشعب المصري، ومعبرة عن حزنها الشديد من المعاملة التي تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة.

قالت منى فاروق في الفيديو "طول الوقت بتعامل إنى منبوذة في المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجة مش شرط التمثيل، أي شغل مش لاقيه فرصة، بقالى شهر قاعدة في البيت

ولا حد عاوز يتعامل معايا، وحصلى مشكلة زى أي حد، فاهمة، أنا غلطت وباعتذر".

وتابعت: "مهما حاولت أعمل قوية، أنا مش قوية كفاية، إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل إن الموضوع عادى وهو مش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة

ميتة، وكنت كلما أنزل ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد، والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا، وأخويا وأمي يشهدوا على ده".

استطردت في كلامها: "كل الناس بتضايقني وأنا بخاف أمشي في الشارع حد يضايقني ومحدش عايش الحياة اللي أنا عشتها، والحل إني أموت".

وقالت منى فاروق في الفيديو "أنا آسفة للشعب المصري، وأنا تعبانة من جوه قوي ومحدش عايز يديني فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدوني فرصة في التمثيل".