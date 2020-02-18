تراند اليوم : منى فاروق تتصدر محركات البحث على جوجل بفيديو جديد



تصدر اسم الفنانة المصرية منى فاروق- التي ظهرت في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف-، أكثر الأسماء بحثًا على جوجل اليوم، بعد الفيديو الذي ظهرت فيه تشكو سوء أحوالها وتهدد بالانتحار.

ونشرت الفنانة المصرية، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، قالت إنها بعد خروجها من السجن لم تستطع العيش بطريقة طبيعية، فلم تكن قادرة على النزول للشارع والخروج من منزلها، بل وصل الأمر لديها إلى خوفها من النوم ورؤية الكوابيس خلال نومها.

وتقدمت منى فاروق باعتذار للشعب المصري، عن الفيديوهات الجنسية التي تم تسريبها لها، وطلبت السماح منهم، قائلة: "سامحوني، أنا عايزة أعيش بالحلال، وباب الحلال مقفول"، مشيرة إلى أن صناع الأعمال الفنية يخشون مساعدتها؛ حتى لا يتعرضون للهجوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح، وهو الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في مصر والوطن العربي، بعد تسريب فيديوهات جنسية للمخرج خالد يوسف مع فنانات وسيدات أخريات.



