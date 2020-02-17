هل يعوض فيلم "صندوق الدنيا "لرانيا يوسف ضعف إيرادات فيلمها "دماغ شيطان"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة الفنان خالد الصاوى والفنانة رانيا يوسف، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير، ليفرض سؤال نفسه حول مدى إمكانية تعويض رانيا يوسف من خلال الفيلم الجديد رفع فيلمها الأخير "دماغ شيطان" من السينمات فى الأيام الماضية لضعف إيراداته، والتواجد بفيلم آخر وهو "صندوق الدنيا" الذى يعد ثانى أفلامها فى عام 2020. فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل والفيلم مرشح للعرض خلال شهر فبراير المقبل. Advertisements واختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التى تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" في المسابقة عرضا عالميا أول في مسابقة دولية، وذلك خلال فاعليات دورة المهرجان التاسعة المقررة في الفترة من السادس وحتي الثاني عشر من شهر مارس القادم. فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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