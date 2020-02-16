حقيقة استبعاد محمد رمضان من سوبر الأهلي والزمالك

كشف اللاعب المصري عماد متعب عن استبعاد الفنان محمد رمضان من إحياء حفل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك المقررة في الإمارات الخميس المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من حملة انتقادات واسعة لرمضان على خلفية أزمته مع الطيار المصري أشرف أبواليسر، الذي تعرض للإيقاف بسببه.

وكتب متعب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "اللجنة المنظمة للسوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك تستبعد محمد رمضان من حفل ما قبل المباراة".

ولم تعلن اللجنة المنظمة رسميا استبعاد من إحياء الحفل، غير أن رمضان نفسه ألمح إلى الخطوة حيث حذف التعليق الخاص بالترويج للحفل من حسابه بموقع "إنستقرام".

ودعمت خطوة رمضان فكرة استبعاده من الحفل.

وكان رمضان قد بدأ الترويج للحفل يناير/كانون الثاني الماضي بالقول: "بإذن الله معادنا يوم 20 فبراير في أبوظبي ستاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. ثقة في الله أقوى سوبر".

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وتردد اسم المطرب المصري محمد حماقي بديلا لرمضان لإحياء الحفل.









وكان محمد رمضان قد تعرض لحملة مقاطعة بعد انتقادات لاذعة على إثر تصاعد أزمته مع الطيار الموقوف من عمله.

وعبر الجمهور الغاضب من محمد رمضان عن استيائهم منه، وتصدر هاشتاق "قاطعوا_محمد_رمضان" تويتر، والذي يدعو إلى مقاطعة كل أعماله الفنية، مع إبداء تعاطفهم الكبير مع الطيار .



