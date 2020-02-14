شاهد.. “بطاطس محشية” مع رانيا يوسف في عيد الحب!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 02:55 مساءً - أطلفت الفنانة المصرية رانيا يوسف برنامجا جديدا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان “وصفات رانيا”.

وتتحول رانيا يوسف في هذا البرنامج الى شيف حيث تقوم بتحضير طبخات منوعة غير ان اللافت اختيارها ان تبدأ الحلقة الاولى منه في عيد الحب.

وقدمت رانيا يوسف في الحلقة الاولى طريقة تحضير البطاطس المحشية باللحمة مبررة هذاالاختبار بأن لونها احمر وهو ما يتناسب مع الفالانتاين.