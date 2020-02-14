شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد عن حالة أسرته بعد الحادث: "ربنا يبعد عنكوا أى شر.. والحمد الله بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان سليمان عيد الشكر إلى جمهوره بعد سؤالهم عن أسرة، حيث تعرضت زوجته وابنتيه لحادث سير، أثناء استقلالها سيارتها، مما أدى إلى تهشم الجزء الأمامى.

ونشر سليمان عيد، صوره تجمعه بأفراد أسرته وعلق قائلاً:" ألف شكرا لكل الناس اللى اطمنوا على أسرتى وربنا يبعد عنكوا أى شر والحمدلله أسرتى بخير".

Advertisements



الفنان سليمان عيد

وتعرضت زوجة الفنان الكوميدى سليمان عيد لحادث سير، اليوم، أثناء استقلالها سيارتها، برفقة ابنتهما، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى، الأمر الذى أدى إلى تهشم الجزء الأمامى من سيارته وعلق سليمان عيد على الصور، قائلا: "الحمد لله قدر ولطف مراتى عملت حادثة بالعربية هيا وبنتى والحمد لله هما بخير"، فيما تفاعل معه عدد كبير من رواد "إنستجرام"، ودعوا له بأن يعوضه الله.

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان"، الذى شارك به فى السباق الرمضان للعام الجارى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".