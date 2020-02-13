شاهد.. ميريام كلينك بالاحمر بالفلانتاين وماذا قالت عن المحجبات؟

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 04:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورا من احدث جلسة تصوير لها خضعت لها بمناسبة عيد الفالانتاين الذي يصادف غدا.
وظهرت ميريام كلينك بالصور بثوب احمر ضيق مع فتحة على شكل القلب عند منطقة الصدر.
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