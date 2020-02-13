بعد تجميل أنفها.. شاهدوا ما الذي تغير جديد في وجه نجوى كرم!

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:58 صباحاً - لاحظ عدد كبير من متابعي الفنانة نجوى كرم على تطبيق انستغرام تغيراً جديداً في شكل وجهها بعد خضوعها العام الماضي لتجميل في انفها.

وظهرت “الشمس الاغنية” باطلالة مميزة تنبض بالشباب والانوثة، وكان واضحاً وجود تغيير في وجهها، واعتبر العديد من متابعيها انها اعتمدت على البوتوكس لتكبير شفاهها وقامت بحقنها ايضا على خديها وجبهتها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونالت اطلالتها اعجاب الآلاف من محبيها، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها لم تكن تحتاج هذه الخطوات التجميلية خاصة لشفتيها التي بدت منتفخة بشكل بارز، بينما تغزل آخرون بجمالها واناقتها، لافتين الى انها دائمة الشباب والجمال.