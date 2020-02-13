جبهة جديدة من الخلافات.. أصالة تشك بذوق من لا يراها “فنانة العرب” وجمهور أحلام غاضب!

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 12:58 صباحاً - يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري، تريد فتح جبهة جديدة من الخلافات مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وربما تمتد لخلافات مع الفنانة نوال الكويتية، فمن المعروف أن أحلام ونوال دائما ما تثار بينهما خلافات بشأن لقب “فنانة العرب” حتى إن خلافات دبّت بين الثنائي وتخاصمهما على إثره، إلى أن تم حسم هذا الأمر بتصالحهما وتقبلهما لما يحكم به الجمهور.

ولكن أصالة بدأت في اتخاذ خطوة لحسم هذا اللقب لصالحها حتى ولو على الأقل بين بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل إقامة ليلة خاصة للفنانة أحلام في السعودية رفعت شعار “ليلة فنانة العرب” في السعودية، وبدأت تلك القصة مع أصالة عندما شارك متابع لها مقطعا من أغنيتها “ذاك الغبي” التي أدتها مؤخرا في حفلها بدبي.

وقال المتابع الذي نشر الفيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أشك بذوق أي شخص ما يشوف إن أصالة فنانة العرب”، وردت عليه أصالة قائلة: “وأنا كذلك”، الأمر الذي فتح عليها بابا لم يتم إغلاقه، حيث تدخل الكثير من المتابعين للفنانة أحلام، والذين بدأوا هجومًا عليها.

وقالت مغردة تدعى “نورهان” تعليقا على فيديو نشرته للفنانة أحلام وهي تتسلم درع “فنانة العرب”: “في أحلامك انتي كذالك ممكن أم في الواقع فهو من نصيب فنانة تستحقه غيرك كوينن”، فيما أضافت مغردة قائلة: “فنانة العرب أحلام رضيتي ولا مارضيتي”.

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وواصل المغردون تعليقاتهم والتي قالوا فيها: “ويييه من كثر ما الكوين احلام داااعستتك صرتي تهلوسين”، و”أنتم لكم الأوهام والأحلام والملكة لها الواقع وكملي صياح والطمي”، و”شاتي ام ابيتي هو مش من نصيبك استوعبي هذا الأمر فكرمت به فنانة غيرك .. وهوا كذالك”، و”يا عمري أحلام تكرمت وخلصت وانتي لسا مشغولة فيها”.

وبالمقابل وعلى إثر تدخل “فانز” الفنانة أحلام، كان لـ”فانز” أصالة رأي آخر في الأمر، حيث تدخل الكثير منهم لدعم الفنانة السورية وأكد البعض منهم على أن أصالة بالفعل فنانة العرب، فقال مغرد: “عفوا؟؟ منو تاج راس منو؟؟!!! يكفي إن انحرقت قلوبكم من ثقة أصالة فنانة العرب”، وأضاف آخر: “فوق الألقاب والمسميات لأنك باختصار (أصالة)”، غير أن هجوم فانز أحلام كان أقوى وما ساعدهم على ذلك حفل تكريم أحلام في الـ 24 من يناير الماضي بدرع به لقب “فنانة العرب”.

وكانت أصالة، قد سخرت من أحلام، خلال حفلها الذي أحيته في ليالي فبراير الكويت 2020 قبل يومين مستغلة سخرية الجمهور من أحلام في حفلها الذي اختتمت به موسم الرياض في الـ 24 من يناير الماضي بالسعودية، وأقحمت نفسها في الأمر.

وردت أصالة التي ظهرت في الحفل بفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران، على فتاة من الحاضرات للحفل قالت لها: “أنا بموت فيكي” قائلة: “ومين كمان.. تحبكم العافية إن شاء الله ما بتندموا مدى الحياة”.