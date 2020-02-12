شاهدوا جوهرة تتعرض لموقف محرج .. وتحذر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 08:53 مساءً - نشرت ​الراقصة​ ​جوهرة​ عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء رقصها في إحدى الحفلات الخاصة ‏إلا أنها اضطرت لحذفه بعدما انهالت عليها التعليقات المنتقدة للحاضرين في الحفل الذين يتابعون عرضها.‏

وأعادت جوهرة نشر الفيديو من جديد بعد تعديل الفيديو وإخفاء ملامح الحضور بهدف عدم التسبّب بالإحراج لهم بعدما سمحوا لها أصحاب الحفل بنشر الفيديو وكتبت معلقة: “أنا ‏حقًا أحبكم يا رفاق، لكنكم تحدثتم كثيرًا عن الناس الجالسين خلفي”.‏

وتابعت: “إذا كنتم لا تفضلون أن تنشر الفيديوهات القادمة، من فضلكم احترموا بعض‏كم خصوصاً الناس الذين سمحوا لي ‏بتصوير عملي ومشاركته معكم وإلا سنبقى هكذا من دون أي فيديوهات”.‏