شاهد: ما فعله شاب وفتاة داخل مسجد يُشعل غضب العُمانيين

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 02:45 مساءً - أثار قيام شاب وفتاة بملابس غير محتشمة بتصوير مشاهد على أنغام موسيقية داخل أحد المساجد التاريخية في سلطنة عمان جدلاً واسعاً بين العُمانيين في مواقع التواصل الإجتماعي.ويظهر في الفيديو شاب وفتاة لم يتم التعرّف على هويتهما أو جنسيتهما وهما يؤديان حركات معينة على أنغام موسيقية في مسجد الشرع ببلدة تنوف بولاية نزوى بسلطنة عمان .

ويظهر في إحدى مشاهد الفيديو مواطن عُماني يرتدي الزي التقليدي .

واعتبر المغرّد العُماني سعيد الشامسي ما حدث “إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي”.

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