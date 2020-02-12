سامسونغ تطرح هواتف S20 و Z Flip.. تعرف على ميزاتها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 02:55 صباحاً - كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن ثلاثة أجهزة هواتف جديدة والتي تتضمن غالكسي زد القابل للطي، والذي كانت قد بثت إعلانا له في حفل الأوسكار مطلع الأسبوع.

والأجهزة الجديدة (غالكسي زد فليب) (غالكسي أس 20) و(غالكسي أس 20 بلس) و(غالكسي أس 20 ألترا) والتي تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس.

قالت الشركة إن أجهزة غالكسي أس الجديدة ستطرح في السادس من مارس المقبل بأسعار تبدأ من 1000-1400 دولار، والتي تختلف بحسب سعة ومواصفات الجهاز.

وتختلف الأجهزة بحجم الشاشة والتي تبدأ من 6.2 إنش، و6.7 إنش، ووصولا إلى 6.9 إنش، وهي تمتلك ثلاث عدسات للكاميرا الخلفية.

ورغم اختلاف المواصفات، إلا أن جميعها يتشارك باستخدام معالج مركزي (Qualcomm Snapdragon 865)، وهي تتضمن ذاكرة مؤقتة تصل حتى (12 GB of RAM).

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وتضم الأجهزة أيضا قاعدة شحن سريعة، وجميعها تعمل بشيفرة بصمات الأصابع، ولكن حجم البطارية يختلف من جهاز إلى آخر حيث تبدأ من (4000mAh) وتصل حتى (5000mAh).

أما جهاز غالكسي زد فليب فيعتبر ثاني تجربة للشركة مع الأجهزة القابلة للطي، ولكنها هذه المرة طرحت جهازا أصغر بالحجم وأقل بالسعر.

وتبلغ حجم شاشة الجهاز مربع الشكل 6.7 إنش، وسيتم طرحه في الأسواق مع عيد الحب في 14 من فبراير في السوق الأميركية والكورية الجنوبية.

ويزن الجهاز 183 غراما، وهو يضم كاميرا أمامية وأخرى خلفية تضم عدستين، فيما تصل سعة ذاكرته الداخلي إلى 256 غيغا بايت.

وكباقي الأجهزة يعمل باستخدام معالج مركزي (Qualcomm Snapdragon 865) وهو ما يتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس بكفاءة عالية.