في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة جريئة في فتحة الصدر الكبيرة !

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:56 صباحاً - تواجدت الفنانة السورية جومانة مراد، في مهرجان أسوان السينمائي للمرأة، وتألقت بإطلالة لافتة مرتدية فستانا من اللون الأسود.

وأثار ظهور مراد بعد فترة من الانقطاع والغياب موجة من التعليقات؛ إذ تغزل البعض بجمال وإطلالة الفنانة السورية، مؤكدين أنها ما زالت محافظة على تألقها، فيما انتقد آخرون إطلالتها بسبب جرأتها والتي ظهرت واضحة في الفتحة الكبيرة من ناحية الصدر

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وحظيت الصورة التي نشرتها الإعلامية المصرية بوسي شلبي للفنانة السورية من المهرجان بالعدد الأكبر من الانتقادات، بالرغم من أن شلبي أغلقت باب التعليقات إلا أنه جرى تداول الصورة والتعليق بشكل سلبي على إطلالة مراد، خاصة أنها التقطت وهي جالسة؛ ما جعل إطلالتها تبدو أكثر جرأة بسبب ضيق الفستان من الأعلى.