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كتب امير فتحي في الأربعاء 12 فبراير 2020 12:56 صباحاً - تواجدت الفنانة السورية جومانة مراد، في مهرجان أسوان السينمائي للمرأة، وتألقت بإطلالة لافتة مرتدية فستانا من اللون الأسود.
وأثار ظهور مراد بعد فترة من الانقطاع والغياب موجة من التعليقات؛ إذ تغزل البعض بجمال وإطلالة الفنانة السورية، مؤكدين أنها ما زالت محافظة على تألقها، فيما انتقد آخرون إطلالتها بسبب جرأتها والتي ظهرت واضحة في الفتحة الكبيرة من ناحية الصدر
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كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور فني بعد غياب.. جمانة مراد بإطلالة جريئة في فتحة الصدر الكبيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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