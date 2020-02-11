إليسا : ” أشكر ربي كثيرا لعدم زواجي أو إنجابي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:53 مساءً - أجرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” لقاءا مع جريدة النهار والتي كشفت من خلاله عن بعض التفاصيل حول إصابتها بمرض سرطان الثدي والسبب من ورائه .

حيث أشارت إليسا في حديثها إلى أن إصابتها بهذا المرض تعود إلى أزمة وقصة في حياتها أثرت عليها لما عانته من ضغط عصبي وتوتر في تلك الفترة .. فقالت : ” أنا صار عندي قصة قبل ما يصير عندي كانسر هي اللي وصلتني بسبب الضغط والتعصيب إنه يصير عندي كانسر .. الضغوط والحالة النفسية السيئة قد تفقدك حياتك للأبد ” .

وأكدت إليسا في حديثها على أن تجربة المرض التي ألمت بها لا تزعجها ولم تكن سيئة للغاية ولا تشعر بالضيق منه .. وإنه ساعد في إنها ازدادت قوة وعلقت قائلة : ” لا يزعجني الحديث عن تجربتي وأحب كثيرا الخوض في تفاصيلها لأنها خلقت مني شيء جديد وزادتني قناعة ورضا ” .

وبسؤالها عن مخاوفها قالت إليسا إنها تعيش اليوم بيومه ووصلت إلى قناعة ازدادت بتجربتها أن لا تهتم سوى برضا نفسها لأن الناس لا يرضيها شئ .. وأضافت إنها لا تخشى المرض على نفسها ولكن تخشى من المرض أن يصيب من حولها ومن تحبهم .

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وتابعت : ” الأمومة بقول الحمد لله إني ما اتزوجت وما عندي أولاد .. الموت ما بفكر فيه وما بخاف منه .. الوحدة ما بحس بيها فعليا فلي كثير من الأصدقاء والأحباب ” .

وأضافت إليسا بأن الإيمان ودعم الناس هو ما ساعدها في تجاوز محنتها .