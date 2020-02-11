سلاف فواخرجي تكشف عن تسجيل صوتي من نادية لطفي لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 05:52 مساءً - نشرت الفنانة ” سلاف فواخرجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تسجيل صوتي أرسلته لها الفنانة الراحلة ” نادية لطفي ” وهي توجه من خلاله رسالة إلى سلاف تعبر بها عن حبها لها .

فقالت نادية لطفي في التسجيل الصوتي : ” هاي يا جميلة يا حلوة يا نوارة مصر وسوريا والمنطقة العربية كلها .. إنتي من يوم ما جيتي هنا ووجودك مراحش من بالنا وواحشانا ومدام رضا بتعيط وهتتجنن عاوزة تشوفك وتسمع صوتك وأنا ببوسك وحاولي تيجي بأي طريقة ” .

وكتبت سلاف فواخرجي في تعليقها على ذلك : “ آخر تسجيل صوتي لي بصوت الكبيرة نادية لطفي .. كم سأفتقد كل ذاك الحب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني .. ناديا ، الندية الممطرة والكريمة والسخية بكل ماهو جميل .. معرفتك وحبك نعمة من الله اشكره عليها .. أستاذة الحب والفن والفكر رحمك الله يانوارة القلوب ” .

وتابعت : ” شكرا للصديقة والأخت الإعلامية الجزائرية رابحة عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى نادية لطفي .. وعزائي لك كبيرا لأني أدرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك وإخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك الى جانبها كما احتضانها لك أما وصديقة لك في كل الأوقات ” .



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وأضافت سلاف : ” عزائي لإبنها وعائلتها وللسيدة رضا مساعدتها الوفية ولكل محبينها وطاقم التمريض الرائع في مستشفى المعادي العسكري ” .

