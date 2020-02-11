نادين البدير للكلباني: كيف يتدخل المشايخ في أمور الحيض والجماع؟.. أنت شايفني سافرة ومتبرجة !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 05:52 مساءً - استنكرت الإعلامية نادين البدير، خلال برنامجها «اتجاهات»، من حديث المشايخ عن خصوصيات المرأة مثل الحديث عن الحيض، والنفاس، والجماع وغيرها، في البرامج الدينية.

وسألت البدير للشيخ عادل الكلباني: كيف يسمح المشايخ لأنفسهم بالتدخل في حياة المرأة الخاصة جدا؟.

ومن جانبه رد الشيخ الكلباني، مؤكدًا أن الحيض والنفاس وغيرها من الأمور التي تخص المرأة جميعها مذكورة في القرآن والسنة، ولا حياء في تفسيرها وشرحها للمتسائلات عن بعض الأحكام الخاصة بتلك المواضيع، فهذا واجب رجال الدين.

وقالت البدير فيه طبيب تذهب له المرأة ، ما تسأل الشيخ ، فرد عليها الكلباني قائلاً هذا ذكر في القرآن والطبيب لن يفسر لها الآية أو يعطيها حكم يصلح تصلي أم لا تصلي .

وأوضحت البدير أنها لا تستطيع طرح سؤال مثل هذا على أي شيخ على الهواء لتأخذ رأيه ، ومازحت الكلباني قائلة : ” مع إنك شايفني سافرة ومتبرجة ! ” .